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    НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Финикс» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

    Теги результаты Детройт Хьюстон Индиана Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Финикс НБА Вашингтон Баскетбол

    В четверг, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.

    Лидер Восточной конференции «Бруклин» примет на своей площадке «Филадельфию», «Финикс» сыграет с «Вашингтоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Индиана – Детройт
    Дата проведения
    17 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Бруклин – Филадельфия
    Дата проведения
    17 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Нью-Йорк
    Дата проведения
    17 декабря, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Вашингтон
    Дата проведения
    17 декабря, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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