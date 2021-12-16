НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Финикс» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

В четверг, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.

Лидер Восточной конференции примет на своей площадке «Филадельфию», сыграет с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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