НБА. «Бруклин» примет «Филадельфию», «Финикс» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

В четверг, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут четыре матча.
Лидер Восточной конференции «Бруклин» примет на своей площадке «Филадельфию», «Финикс» сыграет с «Вашингтоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 17 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 17 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 17 декабря, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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