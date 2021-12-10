Госдума приняла законопроект о введении Fan ID во втором чтении

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Госдума приняла законопроект о введении FAN ID для болельщиков во втором чтении.

«Получено пять поправок. Основное для нас было удобство оформления этой карты», – заявил представитель комитета по спорту Роман Терюшков из «Единой России».

После принятия законопроекта Терюшков предложил поставить его на голосование в последнем, третьем, чтении 17 декабря.

FAN ID – паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

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