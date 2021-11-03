🥇 Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде-2021

Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде-2021 в Абу-Даби.
Плавание
Чемпионат мира на короткой воде-2021
Абу-Даби, ОАЭ
Мужчины
4x100 м
1. Россия – 3.03,45
2. Италия – 3.03,61
3. США – 3.05,22
4. Нидерланды – 3.06,10
5. Китай – 3.10,11
6. Великобритания – 3.10,19
7. Швейцария – 3.11,53
Состав сборной России: Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев, Александр Щеголев.
Женщины
4x100 м
1. США – 3.28,52
1. Канада – 3.28,52
3. Швеция – 3.28,80...
6. Россия – 3.31,65
Состав сборной России: Мария Каменева, Екатерина Никонова, Арина Суркова, Дарья Устинова.
200 м, вольный стиль
1. Сиобан Бернадетт Хауи (Гонконг) – 1.50,31 (мировой рекорд)
2. Ребекка Смит (Канада) – 1.52,24
3. Пейдж Мадден (США) – 1.53,01