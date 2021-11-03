🥇 Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде-2021

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Мужская сборная России по плаванию выиграла золото в эстафете 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде-2021 в Абу-Даби.

Плавание

Чемпионат мира на короткой воде-2021

Абу-Даби, ОАЭ

Мужчины

4x100 м

1. Россия – 3.03,45

2. Италия – 3.03,61

3. США – 3.05,22

4. Нидерланды – 3.06,10

5. Китай – 3.10,11

6. Великобритания – 3.10,19

7. Швейцария – 3.11,53

Состав сборной России: Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев, Александр Щеголев.

Женщины

4x100 м

1. США – 3.28,52

1. Канада – 3.28,52

3. Швеция – 3.28,80...

6. Россия – 3.31,65

Состав сборной России: Мария Каменева, Екатерина Никонова, Арина Суркова, Дарья Устинова.

200 м, вольный стиль

1. Сиобан Бернадетт Хауи (Гонконг) – 1.50,31 (мировой рекорд)

2. Ребекка Смит (Канада) – 1.52,24

3. Пейдж Мадден (США) – 1.53,01

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