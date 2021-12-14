Тренер «Брентфорда» предложил отложить все матчи тура АПЛ из-за ковида: «Омикрон-штамм распространяется по миру как лесной пожар»

Главный тренер предложил отложить все матчи 18-го тура АПЛ, запланированные на ближайшие выходные.

Ранее матч команды с «Манчестер Юнайтед» был перенесен из-за вспышки ковида в клубе из Манчестера.

«Мы считаем, что нужно отложить все матчи , запланированные на выходные. Во всех клубах АПЛ количество зараженных зашкаливает, проблемы есть у всех.

Если отложить матчи АПЛ, а также ближайшие игры Кубка лиги, это даст всем минимум неделю, чтобы все было чисто. Так можно разорвать цепь.

Мы хотим играть, важно, чтобы футбол продолжался. Таким способом мы можем обеспечить продолжение Boxing Day, я уверен в этом на 100 процентов.

Этот омикрон-штамм распространяется по всему миру как лесной пожар, и я думаю, что нам нужно сделать все возможное, чтобы защититься», – заявил тренер.