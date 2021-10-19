У ван Дейка, Фабиньо и Джонса сомнительные тесты на ковид. Они не сыграют за «Ливерпуль» сегодня

Несколько игроков «Ливерпуля» перед матчем 17-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» сдали сомнительные тесты на коронавирус.
Сомнительные тесты сдали защитник Вирджил ван Дейк, а также хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс.
При этом The Athletic пишет, что эти футболисты заразились коронавирусом. Сейчас они находятся в изоляции и пропустят матч с «Ньюкаслом».
После того, как тесты этих игроков дали сомнительный результат, все остальные футболисты и сотрудники «Ливерпуля» прошли повторное тестирование. Новых случаев заражения выявлено не было.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». Начало – в 23:00 по московскому времени.