Глава Ла Лиги: «Реал» может получить и Мбаппе, и Холанда, если хочет, но по разумной цене»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду на то, что форварды и перейдут в испанские клубы.

«Есть все признаки того, что Мбаппе будет играть в «Реале». Я также думаю и надеюсь, что и Холанд будет выступать в испанской команде.

может получить их обоих, если хочет, но по разумной цене, хотя в случае с Мино Райолой все всегда необоснованно. Но это было бы важное усилие со стороны «Мадрида», и это очень пригодилось бы Ла Лиге.

Для меня не столь важно, будут ли Мбаппе и Холанд играть в одной команде или разных, если они окажутся в Ла Лиге», – сказал Тебас.