Холанд, Винисиус и Фоден – самые дорогие форварды мира до 23 лет по версии CIES. Мбаппе – 8-й

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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил список самых дорогих игроков мира в возрасте до 23 лет.

Самыми дорогими молодыми игроками атаки в мире стали Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Винисиус Жуниор («Реал») и Фил Фоден («Манчестер Сити»). Каждого из них оценили в 150 млн евро.

Полностью рейтинг самых дорогих форвардов выглядит так:

1. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 150 млн евро;

2. Винисиус Жуниор («Реал») – 150 млн евро;

3. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро;

4. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 140 млн евро;

5. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 130 млн евро;

6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 120 млн евро;

7. Жоау Феликс («Атлетико») – 100 млн евро;

8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 80 млн евро;

9. Мусса Диаби («Байер») – 80 млн евро;

10. Йереми Пино («Вильярреал») – 80 млн евро.

Самым дорогим молодым вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 80 млн евро), защитником – Эрик Гарсия («Барселона», 80 млн евро), крайним защитником – Альфонсо Дэвис («Бавария», 120 млн евро), оборонительным полузащитником – Джуд Беллингем («Боруссия», 120 млн евро), атакующими полузащитниками – Флориан Виртц («Байер») и Педри («Барселона») – оба по 140 млн евро.

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