Холанд, Винисиус и Фоден – самые дорогие форварды мира до 23 лет по версии CIES. Мбаппе – 8-й

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил список самых дорогих игроков мира в возрасте до 23 лет.
Самыми дорогими молодыми игроками атаки в мире стали Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Винисиус Жуниор («Реал») и Фил Фоден («Манчестер Сити»). Каждого из них оценили в 150 млн евро.
Полностью рейтинг самых дорогих форвардов выглядит так:
1. Эрлинг Холанд («Боруссия») – 150 млн евро;
2. Винисиус Жуниор («Реал») – 150 млн евро;
3. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро;
4. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 140 млн евро;
5. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 130 млн евро;
6. Ферран Торрес («Манчестер Сити») – 120 млн евро;
7. Жоау Феликс («Атлетико») – 100 млн евро;
8. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 80 млн евро;
9. Мусса Диаби («Байер») – 80 млн евро;
10. Йереми Пино («Вильярреал») – 80 млн евро.
Самым дорогим молодым вратарем стал Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 80 млн евро), защитником – Эрик Гарсия («Барселона», 80 млн евро), крайним защитником – Альфонсо Дэвис («Бавария», 120 млн евро), оборонительным полузащитником – Джуд Беллингем («Боруссия», 120 млн евро), атакующими полузащитниками – Флориан Виртц («Байер») и Педри («Барселона») – оба по 140 млн евро.