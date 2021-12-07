Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала чемпионов.

Победители групп (сеяные): «Аякс» (Нидерланды), (Германия), (Англия), «Лилль» (Франция), (Англия), (Англия), (Испания), (Италия).

Обладатели вторых мест (несеяные): (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), (Италия), (Франция), «Спортинг» (Португалия), (Англия).

В 1/8 финала представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могут.

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.