Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Победители групп (сеяные): «Аякс» (Нидерланды), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Лилль» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия).
Обладатели вторых мест (несеяные): «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Челси» (Англия).
В 1/8 финала представители одной национальной ассоциации и команды, которые играли в одной группе, встретиться не могут.
Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.