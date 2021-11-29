Юрген Клопп: «Месси всегда можно давать «Золотой мяч» за его карьеру. Левандовски никогда не получит награду, если ему не дали сейчас»

Главный тренер высказался о «Золотом мяче» и поделился мнением о 7-м месте в голосовании.

«Да, я был удивлен [местом Салаха], если честно. Это журналисты голосуют? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина!

Всегда можно дать Месси за его карьеру, но если на этот раз вы не отдали награду Левандовскому, он никогда не получит ее.

А Мо, конечно же, должен располагаться выше», – сказал немец.

Левандовски сделал все для «Золотого мяча». Я сочувствую Роберту