Юрген Клопп: «Месси всегда можно давать «Золотой мяч» за его карьеру. Левандовски никогда не получит награду, если ему не дали сейчас»

Теги Бавария ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Роберт Левандовски Мохамед Салах Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о «Золотом мяче» и поделился мнением о 7-м месте Мохамеда Салаха в голосовании.

«Да, я был удивлен [местом Салаха], если честно. Это журналисты голосуют? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина!

Всегда можно дать «Золотой мяч» Месси за его карьеру, но если на этот раз вы не отдали награду Левандовскому, он никогда не получит ее.

А Мо, конечно же, должен располагаться выше», – сказал немец.

Левандовски сделал все для «Золотого мяча». Я сочувствую Роберту

Опрос

Месси выиграл «Золотой мяч». Справедливо?
122193 голосa
Да
30%
Лионель Месси
Нет
70%
Роберт Левандовски

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные