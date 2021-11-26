«Золотой мяч»: Салах – 7-й, де Брюйне – 8-й, Мбаппе – 9-й, Доннарумма – 10-й

Стало известно, какие футболисты заняли 9-е и 10-е место в голосовании на «Золотой мяч».

Седьмым стал игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах, восьмым – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

Девятым стал форвард и сборной Франции Килиан Мбаппе. Десятым – вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Церемония награждения лучших футболистов года продолжается. На Sports.ru можно смотреть ее в прямом эфире.

«Золотой мяч»: Холанд – 11-й, Лукаку – 12-й, Стерлинг – 15-й, Неймар – 16-й, Суарес – 17-й, Кьер – 18-й

Марез – 20-й в голосовании на «Золотой мяч». Бруну и Лаутаро разделили 21-е место, Кейн – 23-й, Педри – 24-й