У Модрича 0 баллов в голосовании за «Золотой мяч». Он взял приз в 2018-м

Стало известно, сколько баллов получили в голосовании за «Золотой мяч» футболисты, попавшие в список 30 финалистов.

1. («Барселона» / «ПСЖ», Аргентина) – 613;

2. Роберт Левандовски ( , Польша) – 580;

3. Жоржиньо («Челси», Италия) – 460;

4. Карим Бензема («Реал», Франция) – 239;

5. Нголо Канте («Челси», Франция) – 186;

6. («Ювентус» / «Манчестер Юнайтед», Португалия) – 178;

7. Мохамед Салах ( , Египет) – 121;

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия) – 73;

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) – 58;

10. Джанлуиджи Доннарумма («Милан» / «ПСЖ», Италия) – 36;

11. Эрлинг Холанд («Боруссия», Норвегия) – 33;

12. Ромелу Лукаку («Интер» / «Челси», Бельгия) – 26;

13. Джорджио Кьеллини ( , Италия) – 26;

14. Леонардо Бонучии («Ювентус», Италия) – 18;

15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) – 10;

16. Неймар («ПСЖ», Бразилия) – 9;

17. Луис Суарес («Атлетико», Уругвай) – 8;

18. Симон Кьер («Милан», Дания) – 8;

19. Мэйсон Маунт («Челси», Англия) – 7;

20. Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир) – 7;

21-22. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия) – 6;

21-22. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) – 6;

23. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия) – 4;

24. Педри («Барселона», Испания) – 3;

25. Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия) – 2;

26-28. Николо Барелла («Интер», Италия) – 1;

26-28. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия) – 1;

26-28. Жерар Морено («Вильярреал», Испания) – 1;

29-30. Сесар Аспиликуэта («Челси», Испания) – 0;

29-30. Лука Модрич («Реал», Хорватия) – 0.

Отметим, что Модрич, получивший в голосовании 0 баллов и занявший последнее место в списке, в 2018 году стал обладателем «Золотого мяча».