Депутат Терюшков о задержании фанатов ЦСКА: «Нужна персонифицированная карта. Будем понимать, кто зашел, где сидит, какая у него история»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказался об инцидента с болельщиками после матча – (0:2).

– Сейчас можно говорить о том, что чтобы исключить такие провокации с любой стороны, чтобы все болельщики были в комфорте, чтобы они заходили и выходили вовремя, конечно, нужна система персонифицированной карты.

Эта система может исключить такие проблемы на наших стадионах в принципе. Когда мы будем понимать, кто зашел, где сидит и чем занимается, какая у него история.

Эта система будет способствовать комфортному пребыванию наших жителей на стадионах. То, что произошло вчера на матче, не должно повториться.

– Но не перегнули ли правоохранители палку? Учитывая, что очень много невинных людей провели ночь в отделении.

– В этой ситуации надо разбираться. Сразу сказать ничего нельзя, потому что у сотрудников полиции только одна задача – это безопасность зрителей.

Если они приняли такое решение, оно было основано на их профессионализме и профессиональной этике. Они понимают все риски и последствия. Поэтому безопасность здесь первопричина, – сказал Терюшков.

Инцидент с фанатами ЦСКА – минимум четвертое за год вмешательство полиции в футбол. Уже страдали болельщики «Локо» и дважды «Спартака»