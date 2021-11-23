Валуев о задержании фанатов ЦСКА: «Прямое доказательство, почему нужно принять Fan ID»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков ЦСКА после матча против «Зенита» (0:2).

«Пиротехника запрещена на культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Задержания связаны именно с этим. Почему задержали всех? Полагаю, необходимо время для выявления зачинщиков.

Если всех задерживают пачками, это говорит о том, что существует недостаточно хорошая система для выявления лиц.

В данный момент билеты на матч берутся по обычному паспорту, сейчас же дело идет к принятию Fan ID. Данный инцидент – прямое доказательство, почему это должно быть сделано.

Создание определенных правил, которые люди будут знать, может решить проблему с правонарушениями на стадионе. Видеофиксация может выявить даже человека в капюшоне, если он будет идентифицирован к месту.

Тут как с управлением автомобиля – там тоже есть четкие правила с его принадлежностью. Возможно, постепенно мы приучим болельщиков к Fan ID и четко будем выявлять, кто зажег файер и вел себя по-хулигански.

Нельзя сказать, что ничего не делается, но в данном случае получилось так, что при выявлении хулиганов пострадали окружающие. Это скорее от несовершенства закона и системы идентификации», – заявил Валуев.

Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пирошоу в конце игры с «Зенитом»

Цифра дня. 408 человек задержаны после матча ЦСКА – «Зенит»