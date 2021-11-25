Хачатурянц о задержании фанатов ЦСКА: «Запросили отчет у органов, утром предоставят. Есть проблема с камерами»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о ситуации с задержанием фанатов ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Запросили отчет у органов, утром они его предоставят. Они действовали по ситуации угрозы жизни и здоровью граждан, поэтому так жестко.

Сейчас органы разбираются с классом файеров и дымовых завес. Плюс есть проблема с камерами», – сказал Хачатурянц.

Сообщалось, что после игры было задержано 408 болельщиков ЦСКА. По информации «РБ Спорт», на фанатской трибуне «ВЭБ Арены» во время матча не работали камеры видеонаблюдения.

ЦСКА о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

РПЛ расследует задержание фанатов ЦСКА: «Подобные события негативно влияют на имидж лиги и российского футбола»

Сотни фанатов ЦСКА в автозаках и после обысков уехали с матча. Всех держали на морозе больше 3 часов – из-за пиро-шоу в конце игры с «Зенитом»