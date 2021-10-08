Судья Казарцев из-за проблем с мониторами ВАР не увидел момент с рукой Дивеева в игре с «Краснодаром»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о природе ошибки арбитра во время матча и в 10-м туре РПЛ (0:0).

Решение бригады арбитров во главе с Владимиром Москалевым не назначать пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой защитника было признано ошибочным. За ВАР тогда отвечал Казарцев.

– История с Казарцевым чем закончится?

– Я думаю, что он вернется. Во-первых, это человек, который один раз не побоялся и прошел полиграф. Честный человек.

Более того, ошибка, которую он допустил, вопиющая, о которой вы говорите, когда он сидел на ВАР... Вот если вы спросите 90 процентов наших судей, кто является лучшим экспертом ВАР, вам скажут: Казарцев.

Просто он рассматривал другой момент, отскок мяча от бедра, есть ли тень над мячом. Это 92-я минута, кажется? И когда он вышел потом и на большом экране увидел, у него похолодели, что называется, ноги и руки.

Он увидел свою очевидную совершенно ошибку. И еще раз: я верю этому человеку. Он допустил серьезную очень ошибку. Но лучшего эксперта по трактовке моментов ВАР нет.

У нас есть проблема, связанная с мониторами, которые должны быть заменены. Он просто в какой-то момент – и это подтверждали его коллеги – технически не увидел этого момента.

– То есть есть технические проблемы?

– Есть технические проблемы, – сказал Хачатурянц в «Коммент.Шоу».

Казарцева отстранят от судейства (возможно, навсегда). Просмотренная рука Дивеева стала последней каплей