ЭСК РФС: судьи ошибочно не назначили пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром» за игру рукой Дивеева

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.
На заседании было рассмотрено обращение «Краснодара» в связи с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Игоря Дивеева в матче 10-го тура РПЛ (0:0).
Решение бригады арбитров во главе с Владимиром Москалевым было признано ошибочным. За ВАР отвечал Василий Казарцев.
«Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 92-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что рука игрока ЦСКА отведена в сторону и увеличивает площадь его тела», – говорится в вердикте ЭСК.
Казарцева отстранят от судейства (возможно, навсегда). Просмотренная рука Дивеева стала последней каплей