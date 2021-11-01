Орлов о выборе Карпина: «Ионов никакой, Бакаев и Зобнин на 10-м месте, Грулев лучше Сергеева. Кого ты берешь, для чего?»

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике выбор состава сборной России главным тренером .

«Футболисты, игравшие с Кипром, наверняка показали бы себя с Хорватией лучше, чем Бакаев и Ионов. А потом еще Зобнин вышел. Тренер сборной, у тебя в состав должны попадать игроки, которые в чемпионате выделяются.

Что такое московский с Бакаевым и Зобниным? Где они сейчас? Они уже вообще на 10-м месте. А – лучший игрок в ? Он незаметный, он никакой.

Я еще про Сергеева не говорил. Грулев-то лучше, чем Сергеев, и тут двух мнений быть не может. Но в сборной оказывается Сергеев. Если ты берешь на перспективу, кого ты берешь, для чего? Сергеев – не главный игрок в «Крыльях Советов». Там главный – Зиньковский. Почему его не взять в сборную?

Ну должны быть принципы. Карпин должен сделать правильные выводы», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».