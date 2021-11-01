Орлов о выборе Карпина: «Ионов никакой, Бакаев и Зобнин на 10-м месте, Грулев лучше Сергеева. Кого ты берешь, для чего?»

Теги Спартак Крылья Советов Алексей Ионов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Геннадий Орлов Краснодар Роман Зобнин Зелимхан Бакаев Антон Зиньковский Вячеслав Грулев Иван Сергеев Чемпионат.com Футбол

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике выбор состава сборной России главным тренером Валерием Карпиным

«Футболисты, игравшие с Кипром, наверняка показали бы себя с Хорватией лучше, чем Бакаев и Ионов. А потом еще Зобнин вышел. Тренер сборной, у тебя в состав должны попадать игроки, которые в чемпионате выделяются.

Что такое московский «Спартак» с Бакаевым и Зобниным? Где они сейчас? Они уже вообще на 10-м месте. А Ионов – лучший игрок в «Краснодаре»? Он незаметный, он никакой.

Я еще про Сергеева не говорил. Грулев-то лучше, чем Сергеев, и тут двух мнений быть не может. Но в сборной оказывается Сергеев. Если ты берешь на перспективу, кого ты берешь, для чего? Сергеев – не главный игрок в «Крыльях Советов». Там главный – Зиньковский. Почему его не взять в сборную?

Ну должны быть принципы. Карпин должен сделать правильные выводы», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные