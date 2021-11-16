Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о введении паспорта болельщика в РПЛ.

«Нормально отношусь к этой инициативе. В нашей стране уже отрабатывали систему Fan ID на больших соревнованиях по типу футбольного чемпионата мира. Паспорт болельщика – хорошая история, которая заодно отсечет всяких идиотов.

Да и разве обеспечение безопасности – излишний контроль? Есть задача от государства обеспечить безопасность, чтобы никого не подорвали, не сожгли и не побили. Если люди даже посчитают, что государство должно устраниться – оно не устранится, потому что мы обязаны это обеспечивать. У нас даже в Конституции об этом прописано.

У меня нет опасений, что болельщики перестанут ходить на футбол. За границей же ходят, а там есть паспорт болельщика. Людям это не мешают ярко болеть и заполнять стадионы под завязку. Менталитет? Придется тогда с ним работать», – сказал Валуев.

В РПЛ введут паспорт болельщика: кого теперь не пустят на стадионы и в чем минусы системы?

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