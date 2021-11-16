Депутат Свищев о Fan ID: «Планируем принять этот законопроект до Нового года»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал о законопроекте по внедрению Fan ID для болельщиков.

– Сейчас свои поправки должно внести Министерство спорта. Мы внесли наши пожелания: мы должны услышать болельщиков, надо отстаивать их права. Есть опасения, которые мы довели до коллег из правительства.

Нам нельзя остаться без болельщиков на трибунах. Ждем от них видение, которое будем выносить на обсуждение комитета.

– Когда Минспорт должен внести поправки?

– Думаю, в течение пары недель все это решится.

– Значит, второе чтение будет скоро?

– Мы планируем принять этот законопроект до Нового года. Хотели бы успеть.

– То есть в январе он начнет уже действовать?

– Потом будет на подписи у президента. Затем – да, начнет действовать, – сказал Свищев.

Ранее Госдума приняла законопроект в первом чтении. Дата второго чтения на данный момент неизвестна.

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