Депутат Исаков: «Внедрение Fan ID станет черным днем для спорта в России. Посещаемость и доходы упадут»

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Депутат КПРФ от Тульской области Владимир Исаков выступил против введения системы Fan ID для болельщиков.

Исаков выступил на пленарном заседании Госдумы, когда речь шла о законопроекте о введении Fan ID. В ходе выступления депутат отметил, что является болельщиком тульского «Арсенала».

«Повестка была насыщенная, более 100 вопросов. О многом можно было написать, но я сосредоточусь на одном вопросе.

Официально он звучит как внедрение системы идентификации зрителей. Проще говоря, получение паспорта болельщика – Fan ID, по которому вы можете посещать спортивные мероприятия. Наша страна уже их вводила, когда проводила Кубок конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018-м. Опыт был признан удачным, и теперь его решили внедрить на чемпионат России по футболу, а в дальнейшем и на другие спортивные турниры в нашей стране.

И это просто ужасно! Это не громкие слова. Внедрение Fan ID станет черным днем для нашего спорта. Постараюсь доступно объяснить почему.

Вернемся к чемпионату мира-2018. Тогда введение Fan ID было оправдано тем, что гостями нашей страны стали болельщики со всех континентов. Fan ID им заменял визу. Также с его помощью они перемещались по городам России, где проходили матчи.

Чемпионат мира проходит в течение месяца и имеет четкие временные рамки. Поэтому и наши болельщики, дабы увидеть звезд мирового футбола, спокойно отнеслись к нововведению. Конечно, тогда и подумать никто не мог, что чиновники захотят перенести эту практику на регулярный чемпионат, который проходит в течение 9 месяцев, состоит из 30 туров, включая Кубок России.

Итак, вернемся снова к заседанию в Госдуме. Идею Fan ID представлял замминистра спорта Федоров Андрей Михайлович. В начале своего выступления господин Федоров решил зайти с «козырей», что это инициатива президента. Дальше было много сказано про безопасность и про то, что когда-нибудь на футбол будут ходить семьями. После недолгого спича стало понятно, что данный персонаж на стадионе давно не был и футболом не интересуется вообще.

Естественно, вопросов было много. Когда спросили про зарубежный опыт Италии и Турции, господин Федоров включил ура-патриота и заявил, что «это они должны у нас учиться, мы первые ввели Fan ID». Хотя вопрос был именно про внутренние чемпионаты.

Для справки, и в Турции, и в Италии опыт был признан негативным! На мой вопрос, обсуждалась ли данная инициатива с РПЛ, клубами, болельщиками, господин Федоров утвердительно заявил, что, конечно, со всеми обсудили. Хотя на самом деле ни РПЛ, ни клубы, ни болельщики к обсуждению допущены не были. А зачем?!

Кстати, по бюджету, первоначально выделят 800 млн рублей, и это не конечная цифра! При том, что у нас напичканы стадионы камерами, несколько зон досмотра, стюарды стоят напротив каждого сектора. Совершить что-то противоправное и остаться незамеченным просто невозможно! Люди, которые берут абонемент, и так предоставляют свои персональные данные. Но теперь, видно, и этого мало. Контроль (ради «безопасности», конечно) должен быть тотальный.

Тем, кто ходит на футбол от случая к случаю, попасть на матч будет крайне проблематично. Теперь не стадион надо искать, а где получить Fan ID, который, кстати, могут и не дать без объяснения причин.

За последние 2 года российский футбол деградировал. Об этом за себя говорит выступление наших клубов в еврокубках. Сборная страны находится в депрессивном состоянии. Но люди все равно идут на футбол и искренне любят его, несмотря ни на что. А теперь – а вдруг это небезопасно? Берите с собой папку документов, а лучше пакет или сумку, и вперед. Посещаемость упадет, доходы тоже, зато, может, нервы будут в порядке.

В этот раз нашу позицию КПРФ о голосовании против данного законопроекта поддержали все фракции, кроме одной (кстати, не в полном составе). Большинством голосов «Единой России» первое чтение прошло…» – написал Исаков «ВКонтакте».

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