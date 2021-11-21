Ашот Хачатурянц: «История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Женщины и дети должны чувствовать себя безопасно»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о внедрении в лиге Fan ID для болельщиков, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– Как бороться за болельщика с учетом введения Fan ID?

– Пока прошло только первое слушание. Вы знаете, это инициатива правительства. Наша задача – довести до людей, которые принимают решение и разрабатывают, наверное, это Минцифры, условия, при которых мы не потеряем зрителей. Прозрачность, легкодоступность, переходный период.

Да, есть положительный опыт использования на чемпионате мира. Задача – сделать процесс максимально понятным и открытым. Вы знаете, у нас есть время, чтобы мнение всех клубов довести до людей, которые принимают решения.

– Вы бы не хотели введения Fan ID?

– Это уже решенный вопрос. Бессмысленно обсуждать, нравится мне или нет. Понимаю, зачем это нужно. И у нас это не уникальный опыт. Я недавно посетил матч «Ювентус» – «Зенит» в Турине и прошел три проверки: паспорта с билетом, ковид-пасс, рамку. И это с учетом того, что у меня были именные билеты с приглашением от акционера клуба.

История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно.

– Якорная аудитория футбола за воротами, а не женщины, дети и семьи. Как поддерживать фанатское ядро? Тем более отказ от выдачи Fan ID может быть без основания.

– Вы имеете в виду отказ в случае намерения или действий на стадионе? Согласен, что основа футбола – эти фанаты. Сохранить их – первоочередная задача. Она будет проведена и РПЛ, и клубами. Чтобы облегчить получение и разъяснить все.

Понимаю, что дискуссия на очень высоком градусе, но окончательного документа еще нет. Да, это волнует. И эта работа в приоритете. Главные акционеры и генеральные директора клубов, мы говорили с ними, понимают, что это – серьезная дополнительная работа.

Могу точно пообещать, что поговорю с представителями фанатов, когда документ будет выпущен. Лично постараюсь им объяснить важность этой процедуры, – сказал Хачатурянц.

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