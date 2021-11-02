Комментатор высказался о возможном приобретении 20% акций «Спартака» холдингом City Football Group (CFG), владеющим «Манчестер Сити».

«City Football Group и «Спартак»? Вы сейчас меня немного ошарашили. С другой стороны, 20% акций – это ничего по большому счету не меняет. Все равно контрольный пакет у людей, владеющих в данный момент «Спартаком».

Вот если бы речь шла о полной продаже – это можно было бы обсуждать. Но 20% – это просто дополнительные инвестиции и финансовые интересы. Чисто бизнес и ничего более. К футболу это не имеет никакого отношения.

Ну, будет какой-то представитель арабской или британской страны сидеть в совете директоров, ну и чего? Будет ли влиять? На 20% особо не наваляешь. Считай, ты просто дополнительный инвестор.

Верю ли я в историю, что новые инвесторы, войдя в совет директоров, будут потихоньку выдавливать имеющихся акционеров? Ну нет, о чем вы. Как выдавливать кого-то в чужой стране? У нас же тут действует свое законодательство, так что все это домыслы.

Мне кажется, что для «Спартака» с его историей, и тем более в год столетия клуба, взять и стать какой-то частицей в системе «Манчестер Сити» – это нонсенс. Если разобраться – где «Спартак» и где «Манчестер Сити»? «Спартак» – это история футбола XX века: футболисты красно-белых выигрывали первый чемпионат Европы, Олимпиаду-56, а у какая история?

С точки зрения статуса такой поворот – это не круто. В идеальном мире это «Спартак» должен покупать «Манчестер Сити», а не наоборот. «Спартак» же не «Лейпциг» и не «Зальцбург». Поэтому, имея свою большую и богатую историю, становиться частью чьей-то системы – это неправильно», – заявил Черданцев.