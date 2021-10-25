Месси не думает, что получит 7-й «Золотой мяч»: «Это было бы безумие. Но мой самый большой приз – победа с Аргентиной на Кубке Америки»

Нападающий оценил свои шансы получить по итогам 2021 года.

– Вы сможете выиграть седьмой «Золотой мяч»? Кто сейчас фаворит?

– Если честно, я так не думаю. Мой самый большой приз – то, чего я смог добиться со сборной (выиграл с Аргентиной Кубок Америки – прим. Sports.ru). После того, как я столько лет сражался и боролся, чтобы добиться этого, это было лучше всего, чего бы это ни стоило.

Если я получу «Золотой мяч», это будет что-то экстраординарное, будет означать, что я получу еще один. Седьмой «Золотой мяч» – это было бы безумие.

Ну а если нет, ничего не произойдет. Я уже достиг одной из самых главных своих целей, и я очень этому рад. И пусть случится то, что должно случиться, – сказал аргентинец.

Месси 6 раз получал приз – это рекорд.