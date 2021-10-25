Маурисио Почеттино: «У меня были проблемы, когда я сказал, что Месси должен взять «Золотой мяч». Неймар и Мбаппе спросили, почему не они»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино признался, что нападающие Килиан Мбаппе и Неймар с непониманием отнеслись к его словам о том, что «Золотой мяч» должен получить Лионель Месси.

«У меня были проблемы после того, как я сказал, что Месси должен выиграть «Золотой мяч». Неймар и Мбаппе спросили, почему не они.

В любом случае – будет хорошо, если «Золотой мяч» возьмет любой игрок «ПСЖ». Но Лео заслужил приз», – сказал Почеттино.

В число 30 номинантов на «Золотой мяч» вошли 4 игрока «ПСЖ» – Джанлуиджи Доннарумма, Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Почеттино отдал бы «Золотой мяч» Месси: «Без сомнений. Левандовского поставлю на 2-е место, Роналду – на 3-е»

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