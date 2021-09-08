Канделаки о «Матч ТВ»: «Все 6 лет мы удивляли вас технологическими решениями, которых не было ни на одном другом телеканале страны»

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» поделилась мнением о работе канала , которому сегодня исполнилось шесть лет.

«Ровно 6 лет назад – 1 ноября 2015 года – на всей территории нашей страны начал свое вещание телеканал «Матч ТВ».

С тех пор мы показали более 30 000 часов онлайн-трансляций крупнейших спортивных событий: две летние и одну зимнюю Олимпиаду, все сезоны российской Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы, все этапы Кубка мира по биатлону и все Гран-при Формулы-1, два чемпионата Европы и чемпионат мира по футболу.

Все эти шесть лет мы удивляли вас технологическими решениями, которых не было ни на одном другом телеканале страны. Нашими экспертами и ведущими становились самые известные спортсмены страны. Мы строили телевизионные студии, которые становились настоящими достопримечательностями.

«Матч ТВ» стал домом российского и мирового спорта. Вместе мы срывали голос во время побед наших спортсменов. Все эти шесть лет команда нашего телеканала работает для вас в режиме 24/7.

Спасибо вам за то, что остаетесь с нами. Спорт дарит нам самые яркие эмоции, а победы наших атлетов объединяют всю страну от Владивостока до Калининграда!

Шесть лет – это только начало», – написала Канделаки.