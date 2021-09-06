Собчак о Канделаки в «Газпром-Медиа»: «Это не повышение, а слив. Ее давно пытаются убрать с «Матча»

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала назначение генерального продюсера заместителем генерального директора холдинга .

«Ой, ну честное слово, лошки в руках держат флажки, умоляю. Это не повышение Тины, это ее слив, возможность скинуть с борта «Матч ТВ». И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали.

Потому что никакой Картозия (генеральный директор канала «Пятница!» – прим. Sports.ru) и никакой Петренко (директор ТНТ – прим. Sports.ru) подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме?) Где эти двое, а где наша царица полей и ее «Чума» с Ольгой Бузовой, и в целом чума в виде нее. Ну надо какие-то реалистичные сказки то рассказывать.

Ее давно пытаются убрать с «Матча», но всегда находится крепкая рука крепкого хозяйственника, которая за нее впрягается. Еще Чернышенко хотел от нее избавиться, понимая полную неэффективность, но ему позвонили впервые в жизни ОТКУДА НАДО, то есть от Чемезова (генеральный директор корпорации «Ростех» – прим. Sports.ru), и заставили общаться.

То есть ну буквально, вся история с Тиной и ГПМ – это история крышевания ее группой Чемезова (приветик мужу передайте в камеру, пожалуйста).

А про показатели успеха я уже писала, чего только стоит мое легкое победоносное расследование о ее гениальной работе на независимой платформе в качестве совладелицы «Карбон продакшен». Как только человек с такими компетенциями выходит на свободный и негосударственный рынок, получается полный трэш.

Мой прогноз: спокойненько будет сидеть, формально что-то возглавляя, реально не влияя ни на что, и слава богу», – написала Собчак в телеграм-канале.