Сергей Семак: «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов для «Зенита», болельщиков и меня лично»

Главный тренер «Зенита» перед матчем со высказался о принципиальном соперничестве между клубами.

– Создают ли неудачи в трех последних матчах дополнительное давление на команду накануне важной игры?

– Думаю, нет: самая важная игра – следующая, а любая серия рано или поздно заканчивается.

Серии, очки, победы – это статистика для журналистов, а нам нужно работать, готовиться к матчу и делать максимум возможного для того, чтобы играть лучше и добиваться положительного результата.

– Как вы воспринимали дерби двух столиц, когда были игроком «Зенита» и уже в качестве главного тренера? Для вас это больше чем рядовой матч?

– Я думаю, сколько болельщиков, столько и мнений, но для нас «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов. Такое же отношение к этой команде и у наших болельщиков, и у меня лично.

Моя футбольная жизнь прошла по большей части в составе ЦСКА и «Зенита», и для обеих этих команд «Спартак» является принципиальным соперником.

Матчи с ними всегда достаточно напряженные, и мы ждем очень интересной игры, ждем ее с нетерпением. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков – спасибо им большое за то, что всегда так прекрасно болеют за нас, – сказал тренер.

После 11 туров «Спартак» занимает седьмое место, набрав 17 очков, «Зенит» с 23 очками возглавляет таблицу.

Матч – «Спартака» пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.