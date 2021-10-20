Дмитрий Комбаров: «Если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет?»

Бывший защитник «Спартака» высказался перед матчем против «Зенита».

– «Спартак» и «Зенит» сыграли свои еврокубковые матчи. Я думаю, в этой встрече будет ротация. Это дерби! Понятно, что это не главное дерби страны, но матч будет очень интересный.

– Появилась информация, что Малком и Клаудиньо пропустили сегодняшнюю тренировку команды. Их отсутствие сыграет на руку «Спартаку»?

– Конечно, эти футболисты системообразующие в «Зените» на данный момент. Но у команды Семака большая скамейка, их есть кем заменить. Отсутствие Малкома и Клаудиньо – не глобальная проблема для .

Это будет зрелищное дерби. Большой матч. Игроки должны хорошо настроиться, выйти, играть агрессивно и вырывать на каждом участке поля.

– «Спартак» способен обыграть сегодняшний «Зенит»?

– Абсолютно способен. «Зенит» последние две игры в чемпионате России проиграл. Еврокубки в счет не берем. Там совсем иные уровень и настрой.

Если «Тула» обыграла «Зенит», почему «Спартак» не сможет? – сказал Комбаров.

После 11 туров «Спартак» занимает седьмое место, набрав 17 очков, «Зенит» с 23 очками возглавляет таблицу.

Матч «Зенит» – пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.