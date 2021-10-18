Дзюба о «Спартаке» и «Динамо»: «Нужно показать, кто в доме хозяин. Они начнут думать, что в их королевстве не все так прекрасно, если мы выиграем»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о предстоящих матчах с «Ювентусом» в , а также со «Спартаком» и «Динамо» в .

– Для «Зенита» наступил очень важный отрезок сезона, когда параллельно с решающими матчами Лиги чемпионов предстоит играть с принципиальными соперниками в чемпионате страны. Настрой на них будет особый?

– Само собой. Когда говорят, что все соперники для нас одинаковые, это определенное лукавство. Есть игры, на которые футболистов вообще не надо настраивать.

Вывеска , , «Динамо», «Ювентус» – это мечта и вызов для любого игрока. Как бы ты ни был хорош в предыдущих матчах, это все забудется. Есть новое сражение – здесь и сейчас. Это большое испытание для нас. Интересно, как мы его пройдем. Надеюсь, с честью.

– После Тулы вы сказали, что сейчас команде надо выкладываться не на 100, а на 200 процентов. Поясните, в чем вы видите возможность усиления игры? В настрое, концентрации, скорости?

– Во всем. «Ювентус» точно не будет от нас закрываться, захочет играть первым номером. Тут нам придется больше бегать, нельзя проигрывать единоборства и допускать ошибки.

Если в РПЛ какие-то команды тебя за ошибки простят, на таком уровне это не прощается никогда. Это понимают все, кто хоть раз участвовал в Лиге чемпионов. Так же и со «Спартаком» и «Динамо».

Такие принципиальные матчи нужно выигрывать, чтобы показать, кто в доме хозяин. Если побеждает соперник, это его окрыляет. Он понимает, что чемпион не так грозен, как о нем говорят.

Если выигрываем мы, им становится тяжелее – снова приходится догонять, и они начинают думать, что не все в их королевстве так прекрасно. В этом вся суть. Нам нужно максимально мобилизоваться, – сказал Дзюба.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Ювентусом». Видеотрансляция тоже будет доступна на нашем сайте. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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