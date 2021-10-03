ЭСК РФС признала верным удаление Азмуна в матче против «Сочи»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.
На заседании было рассмотрено обращение КДК РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в связи с удалением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).
Решение Шадыханова было признано верным.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч.
Футболист инициирует данный запрещенный контакт в районе живота вратаря «Сочи», использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.