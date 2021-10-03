ЭСК РФС признала верным удаление Азмуна в матче против «Сочи»

Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС.

На заседании было рассмотрено обращение КДК РФС с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в связи с удалением нападающего «Зенита» в матче 10-го тура против «Сочи» (1:2).

Решение Шадыханова было признано верным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок прямой ногой наносит удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч.

Футболист инициирует данный запрещенный контакт в районе живота вратаря , использует шипы, имеет возможность избежать его или уменьшить интенсивность, но не делает этого», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.