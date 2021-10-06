Карпин о Словении: «Нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника. Все, что не получилось со Словакией, – моя вина»

Главный тренер сборной России дал комментарий в преддверии матча с командой Словении в квалификации ЧМ-2022.

– Состояние игроков – нормальное, слава богу, травм нет.

Все прилетели, все готовы. Занимаемся только восстановлением и теоретическими занятиями.

– Вы уже разобрали игру со Словакией?

– Да, разобрали игру, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией, – полностью моя вина.

Я не так донес им план, не так объяснил. У меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина.

– В чем отличие Словении от Словакии?

– Не могу сказать, что есть большие отличия.

Есть игроки с сильными качествами в разных зонах, но в общем сила команды не меняется. Здесь, на выезде, нас ждет наисложнейшая игра против наисложнейшего соперника.

После игры со Словакией можно констатировать, что Словакия показала силу, а Словения определенно не слабее, – сказал Карпин.