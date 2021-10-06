Тренер Словении Кек о России: «Рад, что Дзюбы нет. Мы ужасно выглядели против него в 1-й игре»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек оценил состояние команды России перед матчем в квалификации ЧМ-2022.

– Россия, наверное, фаворит, но мы не признаем фаворитов. Надеемся, что победим мы.

– Вам не кажется, что Россия плохо играла в Казани?

– Она выиграла. На мой взгляд, она выглядела хорошо. Главное – победа. Остальное не так важно.

– Какие есть отличия России Карпина от России Черчесова?

– Каждый тренер привносит новую философию, новых игроков, что и сделал Карпин. Но я очень рад одной вещи – тому, что нет в составе Дзюбы. Мы ужасно выглядели против него в первом тайме в первой игре в Сочи, поэтому хорошо, что сейчас его нет. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше, – заявил Кек.

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