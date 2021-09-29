Головин пропустит 2-3 недели из-за травмы паха. Он не сыграет за сборную в октябре

Полузащитник «Монако» не поможет сборной России в ближайших матчах.

25-летний хавбек, получивший повреждение в матче с «Бордо» (3:0) в 9-м туре чемпионата Франции, прошел МРТ.

Как стало известно Sport24, принято решение, что Александр не приедет в сборную. Футболист продолжит лечение в клубе.

У Головина выявлена травма паха. Подобное повреждение было в конце лета. На восстановление Головину потребуется 2-3 недели.

100-й матч Головина за «Монако»: забил, отдал голевую, но получил травму