Ахметов вызван в сборную России из-за травмы Головина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение о вызове полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

Сегодня хавбек прибыл в Новогорск для участия в подготовительном сборе.

«Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ахметова», – сказал Карпин.

8 октября сборная России примет в Казани Словакию, а 11-го числа сыграет на выезде со Словенией.