Владимир Федотов: «Мы никогда не выделяем «Зенит». «Сочи» нужно настраиваться на победу»

Главный тренер «Сочи» после поражения от (0:3) рассказал о настрое команды на следующий матч против «Зенита».

«Что касается следующего матча, мы никогда не выделяем «Зенит».

Нужно настраиваться на эту игру так, как и на все остальные – играть на победу», – заявил Федотов.

примет «Сочи» в 10-м туре чемпионата России. Игра состоится 3 октября.

Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство: «Безбородов на ВАР давил авторитетом молодого судью. Такие арбитры не должны быть в РПЛ»