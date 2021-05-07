Владимир Федотов: «Мы никогда не выделяем «Зенит». «Сочи» нужно настраиваться на победу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов 1966 Чемпионат.com Сочи Футбол

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения от «Краснодара» (0:3) рассказал о настрое команды на следующий матч против «Зенита».

«Что касается следующего матча, мы никогда не выделяем «Зенит».

Нужно настраиваться на эту игру так, как и на все остальные – играть на победу», – заявил Федотов.

«Зенит» примет «Сочи» в 10-м туре чемпионата России. Игра состоится 3 октября.

Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга и раскритиковал судейство: «Безбородов на ВАР давил авторитетом молодого судью. Такие арбитры не должны быть в РПЛ»

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