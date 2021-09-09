Аршавин о том, может ли «Сочи» выиграть РПЛ: «Нет, конечно. Своего брата все равно пропустят вперед»

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Директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» по спортивным вопросам Андрей Аршавин прокомментировал выступления «Сочи», идущего в текущий момент на втором месте в РПЛ.

– Может ли «Сочи» стать чемпионом?

– Да нет, конечно. Они своего брата все равно пропустят вперед.

Главная фигура в этой команде – это тренер. Когда он туда пришел из «Оренбурга», «Сочи» из такой оборонительной команды превратился в конструктивную: видна структура игры, люди меняются, а результат хороший остается.

Тренер – главный, кто кует победы в этом клубе. Когда встречаешься с их игроками, они очень тепло отзываются о Федотове, – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

У «Сочи» 18 побед дома в РПЛ с 2020 года. Только «Зенит» выиграл и забил больше за это время

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