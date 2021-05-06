Точилин о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита»: «Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач»

Главный тренер «Олимпа-Долгопрудного» , возглавлявший ранее «Сочи», высказался о критике в адрес южан.

— Вас раздражает, что «Сочи» называют фарм-клубом , припоминая огромное количество пришедших в команду игроков из Питера и связывая с этим то, что сочинцы и при вас, и при Федотове неизменно проигрывают «Зениту»?

— Честно говоря, в не обращают внимания на эти разговоры. Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха.

— Удивлены выходу «Сочи» в еврокубки по итогам сезона?

— Да нет, у этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Ее попадание в Европу говорит о хорошем уровне. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет.

— Перед нынешним сезоном команда потеряла двух лидеров второй половины прошлого чемпионата — Кокорина и Мостового. Почему все равно удалось улучшить результаты?

— Это неудивительно. Я знаю возможности футболистов, которые там остались, — они очень хорошие. Плюс тренерский штаб, который пришел после нас. Каким-то сюрпризом это не стало. Понятно, что таким игрокам, как Мостовой и Кокорин, тяжело найти замену с учетом всех организационных моментов. Но это не стало проблемой.

Чем именно сильна команда «Сочи», так это в первую очередь тренерским штабом, а во вторую — тем, что все понимают, во что и как надо играть. Наверное, с этими футболистами можно было замахнуться на медали. Но то, что без них заняли пятое место, я считаю достойным результатом для такого молодого клуба, который всего второй сезон играет в Премьер-лиге, – сказал Точилин.