Победы «Динамо», «Барсы» и «Арсенала», «Краснодар» против Безбородова, Хэмилтон – первый в Сочи, Россия вылетела с ЧМ по мини-футболу, Европа взяла Кубок Лэйвера и другие новости

1. «Динамо» обыграло «Рубин» (2:0) и идет вторым в РПЛ. У москвичей 3 победы подряд с общим счетом 9:0. «Ахмат» победил «Ростов» (2:1) в гостях благодаря голам Лысцова и Коновалова. У «Ростова» 5 поражений и одна победа в 9 матчах РПЛ.

«Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0), заканчивая вдевятером после красных Спайича и Черникова. У команды Виктора Гончаренко 4 победы и ничья в 5 последних матчах, общий счет – 10:1.

2. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России-2021, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 18-й. Таким образом, Хэмилтон первым в истории одержал 100 побед в «Формуле-1». Он лидирует в личном зачете, а «Мерседес» – в Кубке конструкторов.

3. «Арсенал» победил «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона (3:1), забив 3 мяча к 34-й минуте. Таким образом, команда Микеля Артаты выиграла 3 матча АПЛ подряд после 3 поражений на старте сезона. У «Тоттенхэма», напротив, 3 поражения подряд после 3 побед на старте, да еще и 9 пропущенных мячей в 3 играх. Харри Кейн по-прежнему не может забить в этом сезоне АПЛ.

4. «Наполи» продолжает победоносное шествие по Серии А: команда Лучано Спаллетти с общим счетом 16:2 выиграла все 6 матчей на старте сезона и лидирует в таблице. «Ювентус» обыграл «Сампдорию» (3:2). У команды Массимилиано Аллегри 3 победы в 4 последних матчах. В римском дерби «Лацио» был сильнее «Ромы», а Жозе Моуринью возмутила работа судей и ВАР.

5. «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0), прервав серию из 3 матчей без побед. У Люка де Йонга 1-й гол за каталонцев, Ансу Фати вернулся после травмы спустя 323 дня и тоже забил.

6. КХЛ. «Нефтехимик» обыграл «Адмирал», «Ак Барс» победил «Спартак». Казанцы выиграли 5-й матч подряд.

7. Летний биатлон. Чемпионат России. Миронова, Дербушева, Казакевич и Шевченко, представляющие Свердловскую область, победили в эстафете, команда Резцовой – 2-я, Буртасовой – 3-я. У мужчин первой стала сборная Ханты-Мансийского автономного округа в составе Сучилова, Филимонова, Иванова и Пащенко, команда Латыпова и Бабикова – 2-я.

8. Умер экс-игрок «Зенита» и сборной Беларуси Сергей Герасимец. Ему было 55 лет.

9. НХЛ. В выставочных матчах «Вашингтон» проиграл «Бостону» в серии буллитов, «Рейнджерс» оказались слабее «Айлендерс» (0:4), «Сиэтл» в первой игре в своей истории победил «Ванкувер» (5:3).

10. В теннисном Кубке Лэйвера-2021 сборная Европы обыграла сборную Мира. Все четыре турнира выиграли европейцы. В этом году за Европу выступали Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Мир представляли Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Рейлли Опелка, Джон Изнер и Ник Кириос.

11. Сборная России по пенальти уступила команде Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу.

12. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 8-е место в топ-75 лучших игроков в истории НХЛ, Малкин – 56-й, Макдэвид – 67-й по версии The Hockey News.

13. Экс-хавбек «Ман Сити» и «Арсенала» Самир Насри завершил карьеру в 34 года.

14. АПЛ обсудит с форвардом «Челси» Ромелу Лукаку борьбу с расизмом. Бельгиец сомневается в эффективности преклонения колена.

15. Антонио Рюдигер не прочь перейти в «Реал», защитник не намерен продлевать контракт с «Челси». Кстати, президент «Реала» Флорентино Перес после матча с «Вильярреалом» сказал фанату, что мадридцы подпишут Мбаппе в следующем году.

Цитаты дня.

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