Умер экс-игрок «Зенита» и сборной Беларуси Герасимец. Ему было 55 лет

Бывший футболист и сборной Беларуси Сергей Герасимец скончался в возрасте 55 лет.

Питерский клуб выразил соболезнования родным и близким уроженца Киева.

«Он перешел в «Зенит» в начале июля 1997-го и сразу же стал любимцем болельщиков. Во время дебютного матча за нашу команду у него родилась двойня, об этом оперативно сообщил диктор на московском стадионе «Локомотив».

Во второй игре он забил на «Петровском» победный гол. После финального свистка на поле выбежала его жена, и это стало самым эмоциональным моментом в тот вечер.

Именно Сергей стал главным героем легендарного матча с «Торпедо», когда зенитовцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи.

В 1998-м полузащитник провел один из самых результативных сезонов в карьере и помог петербургской команде начать путь к первому российскому трофею – Кубку страны. Ярчайший след в истории «Зенита» за два неполных года!» – сказано в заявлении клуба.

Помимо «Зенита» Герасимец выступал за минское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Балтику», «Каунас» и иные клубы. В сборной Беларуси на его счету 25 матчей и 7 голов.

В течение тренерской карьеры Герасимец поработал в «Ядре», «Окжетпесе» и иных командах.