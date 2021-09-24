«Барса» разгромила «Леванте» – 3:0. У Люка де Йонга 1-й мяч за каталонцев, Фати вернулся и тоже забил

В 7-м туре Ла Лиги крупно победила (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мемфис Депай на 6-й минуте реализовал с пенальти, а Люк де Йонг забил свой первый мяч за каталонский клуб на 14-й. Ансу Фати забил третий мяч, выйдя на после впервые за 323 дня.

Для команды тренера Роналда Кумана эта победа стала первой в 4 последних матчах. Ранее «Барса» проиграла «Баварии» в ЛЧ (0:3) и сыграла вничью с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0) в Ла Лиге.

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