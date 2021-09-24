«Барса» разгромила «Леванте» – 3:0. У Люка де Йонга 1-й мяч за каталонцев, Фати вернулся и тоже забил

В 7-м туре Ла Лиги «Барселона» крупно победила «Леванте» (3:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мемфис Депай на 6-й минуте реализовал с пенальти, а Люк де Йонг забил свой первый мяч за каталонский клуб на 14-й. Ансу Фати забил третий мяч, выйдя на после впервые за 323 дня.
Для команды тренера Роналда Кумана эта победа стала первой в 4 последних матчах. Ранее «Барса» проиграла «Баварии» в ЛЧ (0:3) и сыграла вничью с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0) в Ла Лиге.
- Дата проведения
- 26 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Мингеса (Араухо, 81), Пике, Эрик Гарсия, Дест (Лангле, 89), Бускетс, Нико Гонсалес, Гави (Демир, 81), Коутиньо (Пуч, 59), де Йонг (Фати, 81), Депай.
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 77), Постиго, Клерк, Мелеро, Радоя (Мартинес, 55), Пепелу (Вукчевич, 69), Де Фрутос (Кантеро, 69), Рохер Марти, Дани Гомес (Моралес, 55).