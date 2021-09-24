«Барса» разгромила «Леванте» – 3:0. У Люка де Йонга 1-й мяч за каталонцев, Фати вернулся и тоже забил

Теги Барселона Леванте Ла Лига Sports.ru Люк де Йонг Мемфис Депай Анссумане Фати Футбол

В 7-м туре Ла Лиги «Барселона» крупно победила «Леванте» (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мемфис Депай на 6-й минуте реализовал с пенальти, а Люк де Йонг забил свой первый мяч за каталонский клуб на 14-й. Ансу Фати забил третий мяч, выйдя на после впервые за 323 дня.

Для команды тренера Роналда Кумана эта победа стала первой в 4 последних матчах. Ранее «Барса» проиграла «Баварии» в ЛЧ (0:3) и сыграла вничью с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0) в Ла Лиге. 

Барселона – Леванте 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
26 сентября, 17.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 6, пенальти Депай, 2:0 – 14 де Йонг, 3:0 – 90 Фати.
Барселонатер Стеген, Мингеса (Араухо, 81), Пике, Эрик Гарсия, Дест (Лангле, 89), Бускетс, Нико Гонсалес, Гави (Демир, 81), Коутиньо (Пуч, 59), де Йонг (Фати, 81), Депай.
ЛевантеФернандес, Мирамон, Мустафи (Робер, 77), Постиго, Клерк, Мелеро, Радоя (Мартинес, 55), Пепелу (Вукчевич, 69), Де Фрутос (Кантеро, 69), Рохер Марти, Дани Гомес (Моралес, 55).
Предупреждения:
Гави (24), Постиго (25), Пепелу (58), Клерк (86).

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