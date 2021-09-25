Хэмилтон одержал 100 побед в «Формуле-1» первым в истории

Победа на Гран-при России стала для семикратного чемпиона «Формулы-1» сотой в карьере.

Пилот – обладатель рекорда по данному показателю. Также в топ-5 входят (91 победа), (53), (51) и (41).

Льюис в первый раз поднялся на высшую ступень подиума в свой дебютный сезон – на -2007 в составе , а впоследствии выигрывал хотя бы одну гонку на протяжении всех 15 сезонов карьеры.

Гран-при России-2021. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 18-й

Зарплаты «Ф-1»: Хэмилтон идет на $62 млн, у Ферстаппена – только бонусов $17 млн, Алонсо стоит как Феттель и Боттас вместе взятые

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram