Хэмилтон одержал 100 побед в «Формуле-1» первым в истории

Победа на Гран-при России стала для семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона сотой в карьере.
Пилот «Мерседеса» – обладатель рекорда по данному показателю. Также в топ-5 входят Михаэль Шумахер (91 победа), Себастьян Феттель (53), Ален Прост (51) и Айртон Сенна (41).
Льюис в первый раз поднялся на высшую ступень подиума в свой дебютный сезон – на Гран-при Канады-2007 в составе «Макларена», а впоследствии выигрывал хотя бы одну гонку на протяжении всех 15 сезонов карьеры.
Гран-при России-2021. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 18-й
Зарплаты «Ф-1»: Хэмилтон идет на $62 млн, у Ферстаппена – только бонусов $17 млн, Алонсо стоит как Феттель и Боттас вместе взятые
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