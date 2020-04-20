Экс-хавбек «Ман Сити» и «Арсенала» Насри завершил карьеру в 34 года

Теги Марсель Самир Насри Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Арсенал Футбол

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри объявил о завершении карьеры футболиста в 34 года.

В качестве одной из основных причин он назвал изменившееся отношение к футболу вследствие «несправедливого» отстранения от футбола на 18 месяцев из-за допинга.

Насри известен по выступлениям за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Марсель» и иные клубы. Последней его командой был «Андерлехт», который расторг с хавбеком контракт в 2020 году.

Полузащитник в течение карьеры дважды выиграл чемпионат Англии, по разу – Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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