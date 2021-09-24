Рюдигер не прочь перейти в «Реал». Защитник не намерен продлевать контракт с «Челси»

Защитник Антонио Рюдигер может покинуть «Челси» летом.
Как сообщает Marca, игрок не собирается продлевать контракт с английским клубом, истекающий в 2022 году. В связи с этим представители футболиста приступили к поискам новой команды для него.
Интерес к немцу проявляет «Бавария», однако самому игроку интересен переход в «Реал» (хотя это и не единственный вариант). Сами мадридцы тоже желают укрепить позицию в центре обороны.
Подчеркивается, что «Челси» предлагает Рюдигеру зарплату в 6,5 млн евро, футболист требует 10 млн.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 6 матчей в АПЛ, забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.