Рюдигер не прочь перейти в «Реал». Защитник не намерен продлевать контракт с «Челси»

Защитник Антонио Рюдигер может покинуть летом.

Как сообщает Marca, игрок не собирается продлевать контракт с английским клубом, истекающий в 2022 году. В связи с этим представители футболиста приступили к поискам новой команды для него.

Интерес к немцу проявляет , однако самому игроку интересен переход в (хотя это и не единственный вариант). Сами мадридцы тоже желают укрепить позицию в центре обороны.

Подчеркивается, что «Челси» предлагает Рюдигеру зарплату в 6,5 млн евро, футболист требует 10 млн.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 6 матчей в , забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.