«Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0), заканчивая вдевятером после красных Спайича и Черникова. Забили Сперцян, Кабелла и Крыховяк с пенальти

В 9-м туре РПЛ в кубанском дерби разгромил (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эдуард Сперцян открыл счет уже на 3-й минуте, Реми Кабелла забил на 21-й, а Гжегож Крыховяк реализовал пенальти во втором тайме.

Защитник «Краснодара» Урош Спайич был удален на 40-й минуте, а полузащитник «быков» Александр Черников покинул поле во втором тайме, получив две желтые карточки, так что хозяева завершали игру вдевятером.

«Краснодар» набрал 16 очков и обошел «Сочи» в таблице. У сочинцев 15 баллов.

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