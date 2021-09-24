«Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0), заканчивая вдевятером после красных Спайича и Черникова. Забили Сперцян, Кабелла и Крыховяк с пенальти

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Гжегож Крыховяк Краснодар Реми Кабелла Урош Спайич Александр Черников 2000 Эдуард Сперцян Сочи Футбол

В 9-м туре РПЛ в кубанском дерби «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эдуард Сперцян открыл счет уже на 3-й минуте, Реми Кабелла забил на 21-й, а Гжегож Крыховяк реализовал пенальти во втором тайме.

Защитник «Краснодара» Урош Спайич был удален на 40-й минуте, а полузащитник «быков» Александр Черников покинул поле во втором тайме, получив две желтые карточки, так что хозяева завершали игру вдевятером.

«Краснодар» набрал 16 очков и обошел «Сочи» в таблице. У сочинцев 15 баллов.

Краснодар – Сочи 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
26 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Сперцян, 2:0 – 21 Кабелла, 3:0 – 64, пенальти Крыховяк.
КраснодарСафонов, Рамирес, Спайич, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Черников, Сперцян (Кривцов, 90), Кордоба (Ионов, 74).
СочиДжанаев, Маргасов (Заика, 74), Родригао (Юрганов, 46), Барач (Воробьев, 74), Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Попов (Бурмистров, 28), Юсупов (Жоаозиньо, 74), Кассьерра.
Предупреждения:
Классон (34), Родригао (44), Бурмистров (45), Черников (54), Прохин (84), Юрганов (88).
Удаления:
Спайич (40), Черников (75).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные