«Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0), заканчивая вдевятером после красных Спайича и Черникова. Забили Сперцян, Кабелла и Крыховяк с пенальти

В 9-м туре РПЛ в кубанском дерби «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эдуард Сперцян открыл счет уже на 3-й минуте, Реми Кабелла забил на 21-й, а Гжегож Крыховяк реализовал пенальти во втором тайме.
Защитник «Краснодара» Урош Спайич был удален на 40-й минуте, а полузащитник «быков» Александр Черников покинул поле во втором тайме, получив две желтые карточки, так что хозяева завершали игру вдевятером.
«Краснодар» набрал 16 очков и обошел «Сочи» в таблице. У сочинцев 15 баллов.
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Рамирес, Спайич, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Черников, Сперцян (Кривцов, 90), Кордоба (Ионов, 74).
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Сочи –
Джанаев, Маргасов (Заика, 74), Родригао (Юрганов, 46), Барач (Воробьев, 74), Прохин, Терехов, Нобоа, Цаллагов, Попов (Бурмистров, 28), Юсупов (Жоаозиньо, 74), Кассьерра.
- Предупреждения:
- Классон (34), Родригао (44), Бурмистров (45), Черников (54), Прохин (84), Юрганов (88).