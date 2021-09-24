«Мне он так не пасует». Мбаппе пожаловался на Неймара после его голевой передачи Дракслеру

Нападающий «ПСЖ» остался недоволен действиями , партнера по линии атаки, в матче 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье».

По сведениям RMC Sport, после замены на 88-й минуте французский форвард пожаловался хавбеку Идрисса Гуйе на действия бразильца на поле.

«А мне он так не пасует», – сказал Мбаппе после того, как Неймар сделал голевую передачу полузащитнику на 89-й минуте.

Отмечается, что отношения на поле между двумя нападающими ухудшились после перехода в форварда .

Контракт Мбаппе рассчитан до конца текущего сезона. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.