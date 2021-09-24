У «Ростова» 5 поражений и одна победа в 9 матчах РПЛ

проиграл на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России (1:2).

Это поражение стало для команды пятым в девяти играх РПЛ на старте сезона. Желто-синие одержали всего одну победу и трижды сыграли вничью.

В турнирной таблице «Ростов» идет предпоследним с шестью очками. Ниже только (три очка), который провел на один матч меньше.

Также дончане завершили выступление в Бетсити Кубке России, уступив «Чайке» в элитном групповом раунде (0:1).

Накануне пост главного тренера «Ростова» покинул Юрий Семин. И. о. главного тренера был назначен , ранее работавший с молодежной командой.

Уход Юрия Семина – восьмой по скорости в истории РПЛ. В топ-10 заглянули Хуанде Рамос (ЦСКА) и Осинькин (построил «Крылья»)