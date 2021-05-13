Летний биатлон. Чемпионат России. Миронова, Дербушева, Казакевич и Шевченко победили в эстафете, команда Резцовой – 2-я, Буртасовой – 3-я

Сборная Свердловской области одержала победу в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат России

Тюмень

Женщины

Эстафета

1. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Светлана Миронова) – 1:14.07,2 (0+9)

2. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Кристина Резцова) – 2.49,3 (3+13)

3. Новосибирская область (Анна Никулина, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Евгения Буртасова) – 4.23,8 (1+9)

4. ХМАО-Югра-2 (Кристина Дюпина, Алина Кудисова, Татьяна Воронова, Владислава Гаврилова) – 4.37,6 (0+15)

5. Красноярский край (Наталья Гербулова, Вероника Долгова, Екатерина Кулакова, Маргарита Васильева) – 5.08,0 (5+12)

6. ПФО (Валерия Васнецова, Ульяна Нигматуллина, Илона Знакова, Виктория Главатских) – 5.13,9 (3+12)

7. Тюменская область (Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Эмма Тимербулатова, Виктория Сливко) – 6.11,9 (5+13)

8. Тюменская область-2 (Александа Бацина, Ксения Шнейдер, Мария Кретова, Арина Пантова) – 6.19,8 (0+9)

9. Республика Мордовия (Анастасия Кричун, Анна Кунаева, Полина Плюснина, Вера Румянцева) – 6.52,2 (0+11)

10. ЯНАО (Лариса Куклина, Резеда Сибгатуллина, Кристина Токарева, Мария Козлова) – 7.46,2 (2+17)

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону-2021 в Тюмени