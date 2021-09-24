Фати сыграл за «Барсу» впервые за 323 дня и забил, выйдя на замену в матче с «Леванте»

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«Барселона» разгромила «Леванте» в матче 7-го тура чемпионата Испании (3:0).

На 81-й минуте на замену вышел молодой вингер каталонцев Анссумане Фати, пропустивший практически год из-за тяжелой травмы. В добавленное время он забил третий гол сине-гранатовых.

В общей сложности Фати пропустил 323 дня. До сегодняшнего дня он в последний раз выходил на поле 7 ноября прошлого года.

После ухода Лионеля Месси в «ПСЖ» в августе 18-летний Фати получил в «Барселоне» 10-й номер.

«Барселона» возвращение Фати отметила, выложив его фото в соцсетях в образе супергероя комиксов Marvel Черной Пантеры.

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