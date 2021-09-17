Овечкин занял 8-е место в топ-75 лучших игроков в истории НХЛ, Малкин – 56-й, Макдэвид – 67-й (The Hockey News)

Журнал The Hockey News представил топ-75 лучших игроков всех времен.
Первое место в рейтинге занял Уэйн Гретцки. Вторым стал Бобби Орр, замкнул тройку лидеров Марио Лемье.
В список вошли два игрока из России – Александр Овечкин («Вашингтон», 8-е место) и Евгений Малкин («Питтсбург», 56-е).
Из действующих игроков НХЛ в рейтинг также попали Сидни Кросби («Питтсбург», 5-е место), Патрик Кэйн («Чикаго», 52-е) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 67-е).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Уэйн Гретцки
2. Бобби Орр
3. Марио Лемье
4. Горди Хоу
5. Сидни Кросби
6. Морис Ришар
7. Дуг Харви
9. Никлас Лидстрем
10. Жан Беливо