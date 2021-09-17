Овечкин занял 8-е место в топ-75 лучших игроков в истории НХЛ, Малкин – 56-й, Макдэвид – 67-й (The Hockey News)

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Журнал The Hockey News представил топ-75 лучших игроков всех времен.

Первое место в рейтинге занял Уэйн Гретцки. Вторым стал Бобби Орр, замкнул тройку лидеров Марио Лемье.

В список вошли два игрока из России – Александр Овечкин («Вашингтон», 8-е место) и Евгений Малкин («Питтсбург», 56-е).

Из действующих игроков НХЛ в рейтинг также попали Сидни Кросби («Питтсбург», 5-е место), Патрик Кэйн («Чикаго», 52-е) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 67-е).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Уэйн Гретцки

2. Бобби Орр

3. Марио Лемье

4. Горди Хоу

5. Сидни Кросби

6. Морис Ришар

7. Дуг Харви

8. Александр Овечкин

9. Никлас Лидстрем

10. Жан Беливо

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