Выставочные матчи НХЛ. «Флорида» играет с «Нэшвиллом», «Вашингтон» примет «Бостон», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Сиэтл» сыграет с «Ванкувером»

В НХЛ продолжаются выставочные матчи в рамках подготовки к новому сезону.
«Флорида» и «Нэшвилл» проведут два матча двумя составами, а дебютант лиги «Сиэтл» сыграет с «Ванкувером» в первом матче в истории клуба.
НХЛ
Выставочные матчи
Флорида – Нэшвилл – 1:2 (0:0, 1:2, 2-й период)
0:1 – 25 Жанно (Тренин, Фаббро)
0:2 – 32 Тренин (Ришар), ГМ
1:2 – Ватрано (Хернквист, Кирстед)
Вашингтон – Бостон – 00:00
Флорида – Нэшвилл – 01:00
Рейнджерс – Айлендерс – 02:00
Анахайм – Сан-Хосе – 03:00
Виннипег – Оттава – 03:00
Калгари – Эдмонтон – 04:00
Сиэтл – Ванкувер – 04:00
Вегас – Сан-Хосе – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.