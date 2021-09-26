Выставочные матчи НХЛ. «Флорида» играет с «Нэшвиллом», «Вашингтон» примет «Бостон», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Сиэтл» сыграет с «Ванкувером»

В продолжаются выставочные матчи в рамках подготовки к новому сезону.

«Флорида» и «Нэшвилл» проведут два матча двумя составами, а дебютант лиги «Сиэтл» сыграет с «Ванкувером» в первом матче в истории клуба.

НХЛ

Выставочные матчи

Флорида – Нэшвилл – 1:2 (0:0, 1:2, 2-й период)

0:1 – 25 Жанно (Тренин, Фаббро)

0:2 – 32 Тренин (Ришар), ГМ

1:2 – Ватрано (Хернквист, Кирстед)

Вашингтон – Бостон – 00:00

Флорида – Нэшвилл – 01:00

Рейнджерс – Айлендерс – 02:00

Анахайм – Сан-Хосе – 03:00

Виннипег – Оттава – 03:00

Калгари – Эдмонтон – 04:00

Сиэтл – Ванкувер – 04:00

Вегас – Сан-Хосе – 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.